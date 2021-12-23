Президент РФ заявил, что это Россия должна получить гарантии того, что у ее границ не будет размещено вооружение НАТО.

Президент России Владимир Путин ответил, может ли он гарантировать, что РФ не нападет на Украину. По его убеждению, это будет зависеть от "обеспечения безопасности России".

Об этом Путин заявил во время пресс-конференции 23 декабря.

В частности, журналист Sky спросил Путина, может ли он беспрекословно гарантировать, что Россия не будет нападать на Украину, или это будет зависеть от переговоров.

Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России. В этой связи мы дали понять, что дальнейшее движения НАТО на Восток неприемлемо. Разве это мы пришли с ракетами на границу США? Нет, это США пришли с ракетами к нам на порог, - сказал Путин.

Читайте такжеЭксперт описал один из возможных сценариев вторжения РФ в УкраинуКроме того, российский президент в очередной раз заявил, что Украину якобы "создал Владимир Ленин", а США и НАТО нарушили гарантии не расширяться на восток.

По его словам, Россия "ясно и четко" дала понять, что дальнейшее продвижение НАТО на Восток неприемлемо.

"Ну что здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США?... Это США пришли со своими ракетами к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже. Разве это какое-то избыточное требование?... Как американцы бы отнеслись, если бы мы взяли на границе между Канадой и США или Мексикой и США поставили наши ракеты?" - сказал Путин.

По его словам, никто не вспоминает о территориальных конфликтах между Мексикой и США так, "как вспоминают про Крым".

"Вопрос в обеспечении безопасности. Нам важен не ход переговоров. Нам важен результат... Ни одного дюйма на Восток – сказали нам в 90-е годы. Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО... Не мы кому-то угрожаем... К нам пришли и теперь еще говорят, что и Украина будет в НАТО. Значит, и там теперь будут базы и ударные системы вооружения...", - отметил он.

Президент РФ заявил, что это Россия должна получить гарантии того, что у ее границ не будет размещено вооружение НАТО.

"Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно... Но разве мы угрожаем кому-то?... Мы думаем, что всё понятно – мы хотим обеспечить свою безопасность", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, с конца октября в западных СМИ начали появляться публикации об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявляет, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тыс. российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тыс.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Вместе с тем США и ЕС пригрозили РФ серьезными санкциями в случае нового вторжения в Украину.

Россия против движения Украины в НАТО

Владимир Путин считает "красной линией" членство Украины в НАТО. В декабре, комментируя данные о перемещении российских войск, глава Кремля заявил, что будет требовать от Альянса гарантия невступления Украины.

Байден на переговорах с Путиным 7 декабря отказался соблюдать установленные Кремлем "красных линий" в отношении возможного членства Украины в военном Альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подтвердил, что РФ не имеет права вето на членство Украины в НАТО. Однако 9 декабря он пригласил представителей России встретиться в рамках заседания Совета НАТО-РФ на фоне накопления российских войск в Украине негативно восприняли страны восточного фланга Альянс.

В Украине убеждены, что внеблоковость Украины никоим образом не уменьшит "аппетит" Путина. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что североатлантическое будущее Украины решает ее народ, а не Россия.

Западные разведданные подтверждают подозрительные перемещения войск РФ вдоль границы с Украиной. В разведке предполагают, что РФ попытается еще раз вторгнуться на территорию страны уже этой зимой.