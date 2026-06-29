Десятки обысков в Киеве и Днепре: правоохранители раскрыли строительную аферу на миллионы долларов

Пока полиция не публиковала информации о результатах обысков, но, судя по заявлениям, речь может идти об очередной строительной афере на сумму более миллиарда гривень.

В течение июня 2026 года правоохранительные органы провели более двух десятков обысков в Киеве, Днепре и других городах. Речь идет о возможных злоупотреблениях на сотни миллионов гривень.

В судебном постановлении от 27 мая 2026 года по делу № 757/28774/26-к, имеющемся в распоряжении редакции, речь идет о схеме с двойными продажами квартир в "ЖК Delmar", расположенном в Киеве по адресу Андрея Верхогляда, 14а.

"Прокурор отмечает, что группой лиц строительной компании "Дельмар", с целью завладения денежными средствами, по предварительному сговору с неустановленными лицами были изготовлены технические паспорта на 56 квартир в многоквартирном жилом доме "ЖК Delmar" для повторной реализации имущественных прав на квартиры лиц, инвестировавших на этапе раннего проектирования и строительства жилого комплекса. Прокурор считает, что организатором преступной схемы является Турчин Александр Леонидович, 12.05.1971 года рождения. Он осуществляет фактический контроль над группой компаний "Дельмар", координирует действия участников и распределяет роли, обеспечивает подделку документов и незаконное отчуждение квартир, организовал назначение номинальных лиц на подконтрольные предприятия, контролирует финансовые потоки от реализации недвижимости и принимает меры с целью легализации незаконно полученных средств", - говорится в постановлении суда.

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Средняя стоимость одной квартиры в "ЖК Delmar" начиналась от 100 000 долларов, поэтому ориентировочная сумма злоупотреблений может составить более 5 000 000 долларов.

Как стало известно из личных источников в правоохранительных органах, обыски прошли у 23 человек, которые работали или работают в группе компаний "Дельмар".

Однако речь может идти не только о злоупотреблениях в столичном "ЖК Delray", но и на нескольких других объектах группы компаний "Дельмар", учредителем которых является застройщик и экс-депутат Днепровского горсовета Александр Турчин в Киеве и Днепре.

Во время встреч с инвесторами ЖК "Миронова" в Днепре Александр Турчин неоднократно утверждал, что имеет связи в Офисе Президента и ГУР.

Как только в начале июня начались обыски - Александр Турчин уехал за границу.

На сегодняшний день у "Дельмара" есть проблема с достройкой еще как минимум двух ЖК "Миронова" в Днепре и ЖК "Delray" в Киеве.

На днях сайт "Днепр оперативный" опубликовал видео с обращением руководителя строительной компании, выступавшей подрядчиком на вышеупомянутых объектах, - Максима Федулова, который заявил, что жилые комплексы не достраиваются, потому что деньги украли.

Что касается ЖК "Миронова" в Днепре, то, имея разрешение на строительство подземного паркинга, компания возвела 22-этажное здание, в связи с незаконностью строительства которого сейчас ведется уголовное производство, а дом до сих пор недостроен.

Не менее шокирующим является признание директора ООО "Дельмар Арена". Как выяснилось, директором компании, то есть человеком, чья подпись стоит на договорах об инвестировании в квартиры, является Алиев Асадулах Анвер Оглы - обычный охранник, которому за это дали 200 долларов.

В видео, размещенном на Telegram-канале "Колл-центр", мужчина рассказал, что его просто подставили, и теперь к нему пришли правоохранители.

Пока полиция не публиковала информации о результатах обысков, но, учитывая заявления, речь может идти об очередной строительной афере на сумму более миллиарда гривень.

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