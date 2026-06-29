В 'Ощадбанке' произошел масштабный сбой из-за аномальной жары

Пользователи жалуются на невозможность оплачивать покупки картой и на сбои в работе приложения.

В работе сервисов "Ощадбанка" произошел сбой из-за аномально высокой температуры воздуха. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Из-за аномально высокой температуры воздуха и нестабильной работы систем энергоснабжения возникла необходимость в проведении дополнительных технических работ, что временно повлияло на работу отдельных сервисов "Ощадбанка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение сегодняшнего дня возможны временные перебои в работе отдельных сервисов банка. Технические команды банка уже работают над восстановлением их стабильной работы.

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В комментариях в соцсетях пользователи пишут, в частности, о проблемах с работой приложения, а также о невозможности оплатить покупку картой в магазине. Представители финучреждения отмечают, что сбой затронул также работу POS-терминалов.

Жара в Украине – последние новости

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что из-за аномальной жары в Украине резко выросло потребление электроэнергии, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему, и посоветовал украинцам заранее зарядить powerbank и другие гаджеты.

Из-за жары в Украине начались аварийные отключения света. В частности, об экстренных отключениях сообщается в Ривненской и Хмельницкой областях.

30 июня на территории нескольких областей Украины планируется ввести графики почасовых отключений электроэнергии, сообщают пресс-службы ряда местных облэнерго.

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