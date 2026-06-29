Данный метод охлаждения получил популярность в Европе за безшумность и экологичность.

Аномально жаркая погода в Европе особенно тяжело "бьет" по жителям квартир без кондиционера. Европейцы обычно не используют это устройство, поскольку это нецелесообразно: жара длится лишь один месяц из двенадцати. К тому же на многих фасадах исторических зданий его установка запрещена. Однако жители таких стран придумали, чем охладить комнату без кондиционера. Новый способ оказался экологически чистым, бесшумным и экономным.

Какая есть альтернатива кондиционеру для охлаждения в квартире

В странах, которые особенно страдают от жары, кондиционер не считается решением без альтернатив. Многие европейцы используют для охлаждения современную климатическую систему - холодный потолок. Это система трубок, по которым протекает холодная вода. Сверху она маскируется белыми панелями, поэтому интерьер комнаты не пострадает.

Такой метод охлаждает помещение немного дольше, чем стандартный кондиционер, зато мягко и без сквозняков. Температура воздуха постепенно опускается до комфортных значений. Холодный потолок работает абсолютно бесшумно, не поднимает пыль в комнате и обладает высокой энергоэффективностью. Зимой систему можно использовать как обогреватель, если пустить по трубам горячую воду. Поэтому технология приносит пользу круглый год.

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Но если вас заинтересовало, как сделать в квартире прохладно без кондиционера, стоит ознакомиться и с минусами такой системы. Во-первых, её монтирование нельзя назвать дешевым, и не в каждом городе есть специалисты по установке холодных потолков. Во-вторых, в таком помещении нужно внимательно следить за влажностью. Для охлаждающих трубок надо рассчитать точку росы, иначе они покроются конденсатом, что чревато появлением плесени.

Ещё один вариант, чем охладить квартиру без кондиционера, часто встречается в американских домах. Это потолочный вентилятор, который помогает легче перенести жару за счет эффекта легкого бриза. Он гораздо дешевле и экономичнее классических систем кондиционирования, а также простой в установке. Минусом прибора является то, что он не обеспечивает притока свежего воздуха, а также не подходит для комнат с низкими потолками.

Третья альтернатива охлаждающей техники - напольный охладитель. Этот прибор внешне напоминает обогреватель, но выпускает холодный воздух. Это отличный вариант, что можно поставить в комнату вместо кондиционера, если нет возможности выводить внешний блок на улицу. Однако прибору может понадобиться больше времени, чтобы снизить температуру в помещении.

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