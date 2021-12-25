По словам Арестовича, России и Советского Союза не было, если бы не Украина.

Спикер украинской делегации в ТКГ и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович сделал очередное нестандарное заявление, в этот раз отреагировав на недавнее высказывание президента РФ Владимира Путина. На пресс-конференции в четверг тот в очередной раз попытался "порассуждать" на тему украинской истории.

Арестович в интервью сайту Politeka заявил обратное. По его словам, это Украина причастна к созданию Советского Союза и России, а не наоборот.

"Если бы не Украина, то не было б никакой Российской империи, которую придумал Феофан Прокопович, ректор Киевом-Могилянской академии, который вас, идиотов Романовых, убеждал на всю Московию в том, что надо провозглашать себя Россией, потому только тогда вы получите хоть какое-то признание в мире. Затхлая Московия, сидящая в болотах", - сказал он.

По словам Арестовича, без таких личностей, как, к примеру Иван Мазепа, Москвы "и близко бы не было".

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"Кто вам Академию наук создал, придурки? Разумовский, тоже полтавский хлопец, что вы нам рассказываете про вашу Россию? России и СССР бы не было, если б не Украина. Мы авторы этих двух империй. Вы собственной истории не знаете, балбесы", - добавил спикер украинской делегации на мирных переговорах по Донбассу.

Отметим, на все той же пресс-конференции Путин отказался давать гарантии ненападения на Украину.

Ранее Арестович нестандартно объяснил необходимость воинского учета для женщин.