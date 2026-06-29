Стоимость производства PlayStation 6 уже почти достигла $1000, и это не предел

Дешевыми новое поколение консолей точно не будут.

Стоимость производства PlayStation 6 уже достигла $960 (~43 000 грн), что может сделать будущую консоль самой дорогой в истории Sony. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Kepler_K2, ранее публиковавший точные данные о железе консолей.

Примечательно, что еще в марте эта оценка составляла $760, то есть за три месяца стоимость производства выросла на $200. Аналитики отмечают, что цены на память и SSD продолжают расти из‑за спроса со стороны ИИ-рынка, и удорожание комплектующих может продолжиться.

При этом $960 – это не цена готовой консоли для покупателей. Речь идет только о стоимости комплектующих для производства консоли, без учета логистики, налогов, маркетинга и наценок. Sony традиционно продавала свои консоли на старте с минимальной прибылью или даже в убыток, рассчитывая компенсировать расходы за счет игр и сервисов.

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Для сравнения, PlayStation 3 в 2006 году стартовала с ценника в $599, и ее высокая цена называлась аналитиками одной из основных причин неудовлетворительных продаж. Тем более, что Microsoft уже выпустила Xbox 360 на год раньше по цене от $299.

Недавно Sony в ходе общения с инвесторами подтвердила, что компания не будет продавать PS6 со значительными убытками. Если кризис в индустрии памяти продолжит усугубляться, то итоговая цена консоли вполне может достичь отметки в $1000.

Несмотря на сложную ситуацию на рынке, задержка выхода PS6 считается маловероятной. По данным Kepler_L2, Sony по-прежнему намерена выпустить новое поколение в конце 2027 года. При этом речь идет не только о классической стационарной приставке, но и о портативной модели.

Ранее Sony в очередной раз взвинтила цены на PlayStation 5 по всему миру. Теперь за базовую PS5 с дисководом просят 650 евро (~33 000 грн), за PS5 Pro – €900 (~46 000 грн). На этом фоне продажи консолей PlayStation даже обновили 25-летний антирекорд.

Nintendo также вскоре готовится повысить цену. С 1 сентября стоимость Switch 2 вырастет с 470 до 500 евро – менее чем через год после выхода консоли.

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