Европа пересматривает подходы к ведению войны на фоне угрозы со стороны РФ, – Reuters

В частности, военные отмечают существенное влияние искусственного интеллекта на скорость обработки данных и управление боем.

Европейским союзникам необходимо перестроить оборонный потенциал для новой эры боевых действий, в частности путем перехода на массовое, более дешевое вооружение и внедрения новейших технологий. Об этом, как сообщает Reuters, заявили высокопоставленные военные чиновники региона на фоне растущей угрозы со стороны РФ.

Так, заместитель Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе Джон Стрингер подчеркнул необходимость перехода к использованию массово производимого недорогого вооружения, в частности беспилотников и перехватчиков, с уменьшением зависимости от высокотехнологичных и дорогостоящих платформ, производство которых может длиться годами.

Среди других приоритетов он назвал способность наносить глубокие высокоточные удары и вести электромагнитную войну, а также укрепление противовоздушной обороны, в частности для противодействия вооружению с дальностью в несколько тысяч километров.

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"Угроза, с которой мы сталкиваемся, носит всесторонний характер. Сейчас нам нужно гораздо больше сосредоточиваться на северном направлении, где приходится противостоять российской дальней авиации и мощным надводным и подводным угрозам, прежде всего со стороны Северного флота (российского флота, – ред.)", – сказал Стрингер.

Как отмечают военные чиновники, затянувшаяся война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке подчеркнули необходимость пересмотра оборонной стратегии.

Командующий немецкой армией генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг заявил, что современные конфликты свидетельствуют о фундаментальном изменении характера сухопутной войны. Он подчеркнул, что наряду с увеличением расходов и ускорением закупок необходимо изменить сам подход к ведению боевых действий.

Фройдинг также отметил, что немецкая армия сосредотачивается на промежуточных решениях, доступных уже сейчас, чтобы устранить критические пробелы в потенциале, вместо того чтобы ждать долгосрочных разработок.

Военные чиновники также отмечают, что искусственный интеллект уже существенно влияет на обработку данных с поля боя.

"Цикл планирования корпуса, который раньше длился 72 часа, теперь может занимать один час. Корпус, который ранее поражал 24 цели в день благодаря скорости своего передвижения, теперь может увеличить этот показатель в десять раз", – заявил начальник Генерального штаба британской армии Роли Волкер.

Угроза со стороны РФ для НАТО

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что РФ может устроить провокацию на своей территории, чтобы нанести удар по одной из стран НАТО. По его мнению, НАТО должно заранее дать понять российскому диктатору Владимиру Путину, что "альянс понимает его замысел и будет защищать каждый дюйм своей территории".

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с заявлением в адрес Путина, подчеркнув, что НАТО ответит на любой "глупый шаг". Он также отметил преимущество НАТО в оборонном производстве.

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