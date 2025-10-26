Отмечает, что враг целенаправленно атакует отдельные области, чтобы перегрузить украинскую ПВО.

Россия за последний год использует меньше крылатых ракет из-за их низкой эффективности, а переориентировалась на баллистическое вооружение.

Об этом в эфире "Киев24" сказал эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце. "Использование крылатых ракет за последний год значительно ниже, чем в предыдущие годы. Это связано с низкой эффективностью данного вида вооружения", - отметил он.

По его эксперта, с появлением в Украине самолетов F-16, Силы обороны могут эффективно выявлять и уничтожать такие цели.

Долинце подчеркнул, что в то же время наблюдается рост использования баллистических видов вооружения и даже переориентация предприятий на территории РФ на их выпуск. По его словам, это происходит потому, что баллистику могут сбивать системы противовоздушной обороны (ПВО) "Пэтриот", количество которых ограничено в Украине.

Долинце рассказал, что для воздушных атак по Украине Россия использует беспилотники, которые были изготовлены в пределах месяца, что свидетельствует о том, что больших запасов их у РФ нет.

"В течение последнего года начинают появляться версии "Шахедов" именно с реактивным двигателем, но их не большое количество. Однако сложность в их обнаружении и перехвате соизмерима с процессом обнаружения крылатых ракет", - отметил он.

Эксперт добавил, что в Украине растет количество различных систем дронов-перехватчиков, но ни одна из них не стала такой, чтобы радикально изменить ситуацию при воздушных атаках. Долинце выразил мнение, что Украине надо идти в направлении разработки систем, которые способны перехватывать, в частности, реактивные цели - модернизированные "Шахеды" и даже крылатые ракеты.

По его словам, враг постоянно модернизирует свою баллистику, что существенно усложняет ее перехват.

Долинце, характеризуя тактику воздушных атак россиян, отметил, что они атакуют отдельно взятые области, чтобы перегрузить систему ПВО, уменьшить возможности по перехвату и уничтожению воздушных целей, которые в большом количестве запускает РФ в пределах одной области.

"Если в предыдущие годы россияне наносили точечные удары по отдельно взятым объектам инфраструктуры, то сейчас речь идет о комплексном или кластерном воздействии, то есть удары наносятся не по отдельным объектам, а по целым цепям критической инфраструктуры, что приводит к осложнению ремонта и более серьезным последствиям в пределах отдельных областей", - подчеркнул эксперт.

Удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 октября оккупанты нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Тогда основными направлениями удара были Киевщина, Днепропетровщина, Запорожье, Черкасская, Черниговская и Одесская области. Там зафиксировано прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БпЛА на 26 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях.

В ночь на 25 октября россияне атаковали Украину девятью баллистическими ракетами Искандер-М и 62-мя ударными БпЛА. Было зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях.

В ночь на 26 октября РФ ударила по Украине 101 ударным беспилотником типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Зафиксировано попадание пяти ударных БПЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

