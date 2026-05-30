Дроны наведались в Таганрог и Армавир и устроили 'бавовну'

В результате ударов загорелись объекты нефтяной инфраструктуры РФ.

В ночь на 30 мая беспилотники ударили по нефтяной инфраструктуре города Таганрог Ростовской области России. Также под удар попала нефтебаза в Краснодарском крае.

"На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Мониторинговые каналы писали, что взрывы раздавались в разных районах Таганрога. Местные сообщали звуки летящих дронов и взрывы в районе порта и авиационного завода.

Также сообщалось, что кроме Таганрога российская ПВО сбивала беспилотники еще в нескольких районах Ростовской области.

Ночью также была атакована нефтебаза ООО "Южная нефтяная компания" в Армавир Краснодарского края РФ. Масштабы ущерба на этом объекте пока неизвестны.

Ночью 28 апреля Силы обороны в очередной раз атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе. Дым от пожара растянулся почти на 380 км.

В начале месяца Генеральный штаб ВСУ сообщил, что удары Сил обороны по портовой инфраструктуре Туапсе и Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу за месяц привели к убыткам на сумму более $300 млн.

