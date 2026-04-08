Спецназовцы ГУР добили последний железнодорожный паром оккупантов в Керчи

В ночь с 5 на 6 апреля 2026 года специалисты Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины ударами беспилотников вывели из строя "Славянин" – последний железнодорожный паром оккупационной армии в Керченском проливе, который оставался на плаву. Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Отмечается, что "Славянин" играл важную роль в обеспечении российского военного контингента во временно оккупированном Крыму горюче-смазочными материалами, вооружением, военной техникой и боеприпасами.

Другие удары по паромам врага

Как сообщал УНИАН, в ночь с 13 на 14 марта специалисты Департамента активных действий ГУР МО Украины нанесли успешные удары по двум военным судам государства-агрессора России. В результате операции был выведен из строя вражеский железнодорожный паром "Славянин" и повреждено судно "Авангард", которые противник использовал для ведения преступной войны против Украины.

Суда были основными элементами так называемой Керченской паромной переправы и играли одну из ключевых ролей в морской военной логистике врага. В частности, речь идет о транспортировке оружия, военной техники и боеприпасов.

В рамках операции спецназовцы военной разведки Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны также нанесли огневой удар по инфраструктуре порта "Кавказ" в Краснодарском крае (РФ), который Россия использует для ведения войны против нашей страны.

Вас также могут заинтересовать новости: