'Усиление команды': волонтера Чмута назначили представителем Минобороны

Среди его ключевых задач - закупать то, что показывает эффективность на поле боя.

Сегодня правительство назначило волонтера Тараса Чмута представителем Министерства обороны в Наблюдательном совете Агентства оборонных закупок. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что это назначение было по его представлению и продолжается укрепление команды эффективными лидерами.

Федоров сказал, что вместе с Чмутом обсудили ключевые задачи, которые Министерство обороны планирует реализовать при поддержке АОЗ и Наблюдательного совета. В частности, речь идет об определении реальных потребностей фронта и обеспечении максимальной прозрачности всех процессов - закупать то, что показывает эффективность на поле боя.

"Все, что закупаем, - должно быть напрямую связано с целями войны и актуальными потребностями. Контроль качества и своевременной поставки всего, что закупается. Отслеживание поставок, чтобы сократить задержки между оплатой и реальной поставкой и обеспечение своевременного поступления оснащения военным", - подчеркнул Федоров.

По его словам, необходимо построить гибкую и динамичную систему закупок, способную реагировать на цикл инноваций, а также снизить цены благодаря прозрачной конкуренции и антикоррупционному эффекту. Он подчеркнул:

"Тарас Чмут - эффективный руководитель, который, как глава фонда "Вернись живым", построил одну из самых результативных и прозрачных систем поддержки Сил обороны - от работы с реальными потребностями фронта до контроля качества, закупок и быстрой доставки на передовую. Этот опыт критически важен для трансформации государственных оборонных закупок".

Он добавил, что задача Минобороны и АОЗ - сделать оборонные закупки максимально эффективными, прозрачными и ориентированными на результат на поле боя.

Тарас Чмут - что он говорил

Как сообщал УНИАН, в августе 2024 года ветеран АТО, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут сравнил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с его преемником Александром Сырским.

Он отметил, что ему нравится уменьшение политизации в Вооруженных силах при Сырском. Но в то же время отметил, что в значительной степени ему не нравится отношение к человеческой жизни солдата.

Он также добавил, что Сырский - это "генерал непростых времен". В то же время он отметил, что в будущем это может измениться.

В сентябре 2025 года Чмут сказал, что ежемесячно в Украине мобилизуют 30 тысяч человек, но между мобилизацией ТЦК и боевой частью у них еще есть свой тернистый путь. При этом отмечал, что из 30 тысяч мобилизованных где-то треть, то есть 10 тысяч из них попадает в боевые части.

Волонтер считает, что лучше мобилизовать меньше людей, но делать это более качественно.

