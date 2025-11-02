Оккупанты заявляют, что работы по "восстановлению" театра вышли на финишную прямую.

Россия готовится к открытию драмтеатра в Мариуполе, помещение которого сама же разрушила в марте 2022 года. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"Оккупанты заявляют, что работы по "восстановлению" театра вышли на финишную прямую. Место, которое стало одним из мест крупнейшего военного преступления российских захватчиков, теперь превращают в площадку для российских спектаклей и концертов", - говорится в сообщении.

В горсовете рассказали, что уже в декабре россияне планируют открыть театр, чтобы ставить "российские пьесы и фактически "петь и танцевать" на костях погибших мариупольцев".

Там напомнили, что 16 марта 2022 года российские военные сбросили две авиабомбы на театр, где от обстрелов прятались мирные мариупольцы с детьми.

"Слово "ДЕТИ" было написано перед зданием как надежда на спасение. После оккупации территории первым делом россияне огородили место своего преступления забором. Это было сделано, чтобы скрыть разбор завалов с телами погибших и избежать документирования доказательств", - отметили в городском совете.

Российский удар по театру в Мариуполе

Как сообщал ранее УНИАН, 16 марта 2022 года россияне сбросили бомбы на драмтеатр в Мариуполе. Там укрылись сотни жителей с детьми. После бомбардировки разрушилась центральная часть драматического театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.

По данным издания Associated Press, в драмтеатре Мариуполя погибли 600 человек. Журналисты установили огромное количество погибших благодаря реконструкции 3D-модели плана здания, которую неоднократно просматривали непосредственные свидетели атаки оккупантов, которые подробно описывали, где прятались люди.

В мае 2022 года стало известно, что оккупанты "зачистили" драмтеатр в Мариуполе и вывезли тела жертв. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой в драматическом театре. Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше", - заявил тогда советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

