В Мариуполе Донецкой области в результате авиаудара российских оккупантов по Драмтеатру погибли 600 человек.
Новое количество погибших в результате собственного расследования выяснило Associated Press.
Расследование AP воссоздало события дня, в который произошла атака, на основе сведений тех, кто выжил, спасателей, людей, которые хорошо знали, как театр функционировал в качестве бомбоубежища, и экспертов.
Журналисты установили огромное количество погибших в мариупольском Драмтеатре благодаря реконструкции 3D-модели плана здания, которую неоднократно пересматривали непосредственные свидетели атаки оккупантов, которые подробно описывали, где прятались люди.
Все свидетели сказали, что на полевой кухне неподалеку было по меньшей мере 100 человек, и никто из них не выжил. Очевидцы также поделились, что комнаты и коридоры внутри здания были переполнены, на каждые три квадратных метра свободной площади там приходился примерно один человек.
По оценкам многих уцелевших, во время авиаудара внутри находились около 1 000 человек.
Напомним, 16 марта войска РФ сбросили бомбу на здание мариупольского Драмтеатра, где скрывалось много мирных жителей. Вход в бомбоубежище завалило обломками, людей сначала не было возможности спасать.
В конце марта в Мариупольском горсовете сообщили, что в результате вражеской атаки на Драмтеатр погибли около 300 человек.
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