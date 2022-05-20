Теперь Украина никогда не узнает точное количество убитых в результате удара по зданию мариупольского драмтеатра.

В пятницу, 20 мая, российские войска завершили процесс разбора завалов драмтеатра в Мариуполе. Техника убрана, зона открыта. Тела сотен погибших мирных жителей вывезли.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой в драматическом театре. Погибших похоронено под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше", - заявил Андрющенко.

Он отметил, что трудно представить большее военное преступление против человечества, чем удар по драмтеатру в Мариуполе. "Ярость. Просто ярость", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище. Считается, что под завалами погибло около 300 человек.

23 апреля советник мэра города сообщил, что оккупанты проводят зачистку завалов театра. В процессе зачистки оккупанты упаковывают найдены тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. Затем, по наполнению, вывозят в с. Мангуш, где насыпью сваливают в 300-метровую траншею.

Андрющенко добавил, что к этим работам привлечены исключительно командированные работники так называемых "МЧС" ДНР" из-за отказа местных жителей в участии в подобных работах.

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