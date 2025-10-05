По словам представителя полка, 80% "бывших СЗЧшников" добросовестно воюют в рядах полка "АХИЛЛЕС".

До 30 августа военнослужащие, которые самовольно оставили часть, могли избежать уголовной ответственности и вернуться в ряды ВСУ, а также подать заявку в любое подразделение. Как рассказал руководитель службы рекрутинга полка "АХИЛЛЕС" капитан Богдан Рыжак в интервью "Украинской правде", его полк также рассматривал такие обращения.

"Сейчас у нас около 24% таких бойцов. Подавляющее большинство из них хорошо служат: учатся, повышают квалификацию и классно выполняют боевые задачи. Среди них есть небольшой процент тех, кто осуществляет повторное СЗЧ. Как правило, это связано с проблемой алко- и наркозависимости, ведь у нас "сухой закон"", - отметил он.

В то же время журналист напомнил, что это окно возможностей сейчас закрылось, ведь Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 13260, который предусматривает возвращение уголовной ответственности за СЗЧ, что вызвало дискуссию в обществе. Поэтому у Рыжака спросили, есть ли смысл снова открывать такие "окна возможностей", на что он ответил:

"Ну вот смотрите, наш разговор начался с проблемы мобилизационного потенциала - исчерпывается он или нет. Эта тема прямо касается СВЧ. Сколько в стране соответствующих уголовных производств? Если не ошибаюсь, с начала полномасштабного вторжения количество уголовных дел по СВЧ составляет около 200 000. Вы представляете себе, сколько это бригад?".

"Да, я не отрицаю тот факт, что среди этой категории встречаются алкоголики, наркоманы, лица с низкой мотивацией. Но давайте тогда учитывать, что есть и абсолютно адекватные солдаты с фантастическим боевым опытом (между прочим, среди них есть и добровольцы первой волны). Убежден, что из таких людей можно формировать мощные подразделения", - заверил руководитель службы рекрутинга полка.

Также военный рассказал о процедуре возвращения из СЗЧ. По его словам, полк уже имеет наработанную "собственную технологию" под ключ.

"Во-первых, мы буквально "за ручку" сопровождаем лицо, которое направляется к нам и помогаем ему решить все бюрократические и юридические проблемы. Наш представитель приходит с ним в Военную службу правопорядка (ВСП), где оформляется соответствующее "предписание". Следующий шаг - батальон резерва. Там бойца регистрируют, принимают в штат. Затем мы ждем, когда из его бригады поступят документы, и он попадает в план перемещения к нам. В финале мы едем за ним и забираем", - объяснил Рыжак.

Что касается судебного заседания, то его уже отрабатывает юридическая служба, добавил военный.

"Существует электронный суд, который создан для того, чтобы военнослужащий не покидал место дислокации. Это очень удобно. Подсудимый признает вину, производство закрывается и начинается его полноценная служба в нашем подразделении. Звучит страшно: "батальон резерва", "суд", но помните пословицу: "Не так страшен черт, как его рисуют"", - подытожил он.

Возвращение военных из СЗЧ - последние новости

Ранее менеджер отделения рекрутинга 128 отдельной горно-штурмовой бригады (ОГШБ) Марьяна Станко объяснила, почему бойцы возвращаются из СЗЧ и как к ним потом относятся. По ее словам, самая распространенная причина СЗЧ - это семейные обстоятельства. Вторая распространенная причина - это недоразумение с командиром или личным составом.

"Третья причина - это невозможность перевестись в другое подразделение или бригаду. Человек решает пойти в СЗЧ, чтобы потом рекрутироваться в желаемую бригаду. Этот вариант работает на 99,9%. Человек может быть в СЗЧ 1-2 дня, за которое он получает административную ответственность. Вместо этого он переводится к нам", - заверила Станко.

В то же время офицер сформированного украинскими националистами батальона "Свобода" Андрей Ильенко высказался о масштабах СЗЧ. Он отметил, что на этом этапе войны нет ни одного подразделения, где бы не было СЗЧ.

"Поэтому мы очень гибко к этому относимся, и если кто-то из ребят имеет проблемы, то всегда дадим отпуск по семейным обстоятельствам, выходные", - добавил Ильенко.

