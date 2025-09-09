Нардеп подчеркнул, что нынешняя украинская армия - это не полностью профессиональное войско.

Инициатива возвращения ответственности за СОЧ (самовольное оставление части, далее - СЗЧ, более известная украинская аббревиатура этой фразы) принадлежит военным, которые настаивают на усилении дисциплины в армии. Об этом заявил народный депутат Украины, член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире Еспресо.

"Хочу подчеркнуть, что законопроекты №13260 и №13452 - это два законопроекта, инициаторами которых были непосредственно сами военные", - сказал он.

То есть, по словам Федиенко, депутаты выполнили потребности военных командиров, которые предоставили свои предложения.

Видео дня

"Это была инициатива Генерального штаба. Во время командировок мы встречались с более 20 командирами бригад, и все они говорили одно и то же. И командиры на уровне взводов и рот говорили примерно то же самое", - отметил нардеп.

Он также подчеркнул, что нынешняя украинская армия - это не полностью профессиональное войско. Учитывая войну, ее формируют преимущественно мобилизованные - это электрики, менеджеры, директора, сантехники и представители других гражданских профессий.

"Они привыкли жить в гражданской жизни, а дисциплина является основой ВСУ. Человеку, который имеет социальный статус в гражданской жизни, трудно подчиняться тому, что кто-то им командует. Поэтому возникают проблемы, когда военные отказываются выполнять соответствующие боевые приказы, и в результате мы теряем территории, теряем людей, военнослужащих", - подчеркнул Федиенко.

СЗЧ в Украине

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, которым фактически возвращается уголовная ответственность за СЗЧ.

Документом предлагается исключить ч. 5 ст. 401 Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрено, что лицо, которое во время действия военного положения впервые совершило уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 407 "Самовольное оставление воинской части или места службы", 408 "Дезертирство", может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно добровольно обратилось к следователю, прокурору, суду с ходатайством о намерении вернуться в воинскую часть или к месту службы.

Накануне народный депутат Украины из фракции Голос, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин рассказал, что абсолютное большинство тех, кто самовольно оставил часть, даже не воевали.

Вас также могут заинтересовать новости: