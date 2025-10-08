Военное командование россиян в районе Юнаковки состоит из офицеров, не имеющих боевого опыта.

На Сумщине ВСУ с помощью беспилотников перекрыли российским подразделениям наземные линии связи и пути снабжения, в том числе воды.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). В отчете отмечается, что оккупанты на Сумском направлении продолжили наступательные операции, но не продвинулись.

Аналитики также отметили, что из-за перекрытия украинскими дронами всех российских наземных линий связи и путей снабжения, Северная группировка войск, которая удерживает позиции в Юнаковке, не получает воды уже 8 дней, поэтому россияне собирают дождевую воду.

Также в отчете отмечается, что военное командование в районе Юнаковки состоит из офицеров без боевого опыта. Они находятся в тыловых штабах в 20 км от линии столкновения и отказываются вывозить раненых и убитых.

Кроме того, россияне продолжают наступление на севереХарьковскойобласти и в направлении Великого Бурлука, но продвинуться не смогли.

Также в отчете ISW отмечается, что на Купянском направлении российские войска продолжают использовать диверсионно-разведывательные группы для продвижения, а для форсирования реки Оскол они используют канаты и надувные лодки.

Недавно издание Forbes писало, что РФ все больше полагается на иностранцев в войне против Украины. Из-за рекордных потерь РФ вербует кубинцев, северокорейцев, африканцев и мигрантов из Центральной Азии.

А заместитель командира 25-й воздушно-десантной бригады Дмитрий Лавро заявлял, что российские диверсионно-разведывательные группы активно действуют в городе Покровск Донецкой области, где идут ожесточенные бои.

