Речь идет о реках Ингул и Южный Буг.

Власти Николаевской области закрыли реки Ингул и Южный Буг. Украинские военные получили приказ стрелять на поражение.

Об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким в Telegram.

"Также закрыто водное пространство по реке Ингул и Южный Буг. Военным дана команда стрелять на поражение", - говорится в сообщении.

При этом он указал, если местным жителям необходимо выплыть в акватории этих рек, то это можно согласовать с военными.