Акватория двух рек в Николаевской области закрыта/фото УНИАН
Власти Николаевской области закрыли реки Ингул и Южный Буг. Украинские военные получили приказ стрелять на поражение.
Об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким в Telegram.
"Также закрыто водное пространство по реке Ингул и Южный Буг. Военным дана команда стрелять на поражение", - говорится в сообщении.
При этом он указал, если местным жителям необходимо выплыть в акватории этих рек, то это можно согласовать с военными.
Виталий Ким о закрытии водного пространства по реке Ингул и Южный Буг