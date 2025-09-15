Украинские военные сообщают о масштабном сбое спутникового интернета.

Утром понедельника, 15 сентября, вдоль всей линии фронта снова зафиксирован сбой в работе Starlink.

Как сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадяр" в 07:28 на фронте зафиксирован масштабный сбой в работе системы спутниковой связи.

Сервис, который активно используется украинскими военными для координации действий и управления беспилотниками, временно вышел из строя на всей передовой. Детали о причинах перебоев пока не сообщаются.

Видео дня

Starlink от компании SpaceX остается ключевым элементом связи для украинских Сил обороны, особенно в зонах, где традиционная инфраструктура уничтожена или недоступна.

Как отмечается на сайте Starlink, система спутниковой связи работает с перебоями во всем мире.

"Сейчас наблюдается ухудшение качества обслуживания Starlink. Наша команда исследует причину проблемы", - говорится в заявлении компании.

В 8:02 "Мадяр" уточнил, что спутниковая связь постепенно восстанавливается. Повторился глобальный сбой на SpaceX.

Ситуация со Starlink

Недавно министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский в соцсети Х написал, что Польша не сможет платить за Starlink для Украины из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон о продлении помощи для украинских беженцев.

Однако впоследствии появилась реакция на это сообщение руководителя канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого, который опроверг утверждение министра.

На фоне этих новостей председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что Украине надо иметь альтернативные способы передачи информации и связи для военных.

Вас также могут заинтересовать новости: