Потеря Starlink имеет решающее значение для РФ, - Bloomberg

Эта потеря произошла на фоне сложной ситуации для России, когда ей становится все труднее набирать новых контрактников в армию.

Влияние проблем России с коммуникациями на фоне блокировки Starlink является значительным. В частности, с этим связаны и некоторые последние успехи Украины на поле боя. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов и представителей НАТО.

Издание отмечает информацию Института изучения войны о том, что в последние дни Украина могла воспользоваться недавними перебоями в работе российских терминалов Starlink и блокировкой Telegram, проведя несколько контрнаступательных операций. Также это повлияло на возможности РФ наступать с использованием дронов.

"Потеря Starlink имеет решающее значение, поскольку большая часть боевых действий ведется с помощью дронов, которые наносят примерно 60% всех огневых потерь на фронте", – написал аналитик Дэвид Кириченко для Центра анализа европейской политики.

Украинская разведка отмечает, что РФ использовала на линии фронта тысячи терминалов Starlink. На фоне блокировки появились случаи, когда Москва пыталась давить на украинских родственников военнопленных, чтобы те зарегистрировали терминалы от их имени, пытаясь обойти ограничения.

"Мы похоронили эту команду и возможность контроля. Коммуникация – это больше, чем оружие, это, извините за клише, основа командования войсками", – цитирует издание одного из российских военкоров.

В то же время журналисты отмечают, что проблемы со Starlink и Telegram происходят в сложное для российских войск на передовой время. Поскольку, по оценкам Запада, Россия сейчас теряет больше войск, чем может заменить за счет набора новобранцев. Проблема осложняется тем, что новобранцы часто являются неопытными и плохо обученными.

Издание со ссылкой на украинскую сторону пишет, что в декабре РФ потеряла 35 000 российских солдат, а в январе – еще 30 000. Тогда как среднемесячный показатель пополнения в 2025 году составлял 25 000 военных. А в течение января РФ потеряла примерно на 9000 бойцов больше, чем смогла заменить.

На фоне этого РФ все больше начинает полагаться на иностранных боевиков из таких стран, как Индия, Пакистан, Непал, Куба, Нигерия, Сенегал и Северная Корея. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хилли. Также он отметил, что на некоторых участках фронта потери РФ выросли с 6 до 25 за каждого убитого украинского воина.

"Российские чиновники редко раскрывают военные потери, хотя Путин и его высшие генералы публично настаивают, что количество погибших намного меньше, чем у Украины", – добавляет Bloomberg.

Российско-украинская война: важные новости

Ранее в России заявили, что отключение Starlink якобы не повлияло на возможности их армии. Они также заверили, что российские пункты управления якобы "обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства".

На фоне этого аналитики DeepState сообщают , что Силам обороны удалось отбросить россиян в районе трех населенных пунктов в Днепропетровской области. Отмечается, что речь идет о населенных пунктах Вишневое, Вербовое и Терновое.

Между тем, спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что РФ до 24 февраля готовит заявление о якобы захвате 10 населенных пунктов. Отмечается, что Москва отдала приказ своим войскам зайти в эти населенные пункты, установить флаг и после фиксации покинуть их.

