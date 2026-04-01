В марте было сбито и нейтрализовано 89,9% российских ракет и дронов, – Минобороны

В марте эффективность украинской противовоздушной обороны снова выросла – сбито и подавлено 89,9% российских ракет и дронов. Цель – перехватывать не менее 95%.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Отмечается, что в целом в прошлом месяце не достигло цели 641 средство воздушного нападения противника. Спасено немало жизней.

"За этими цифрами – внедрение новых и развитие доказавших свою эффективность средств защиты неба. Мы приближаемся к цели, поставленной в Плане войны Украины, – перехватывать не менее 95% ракет и дронов", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Частные ПВО: что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине продолжается формирование новых групп для усиления противовоздушной обороны из частного сектора. Уже есть первые результаты сбивания ударных дронов типа "Шахед".

Министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о первых результатах перехвата вражеских целей "частной ПВО". Речь идет о запущенном правительством экспериментальном проекте по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны.

Одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО. Уже сбито несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности Shahed и Zala.

Он пояснил, что частная ПВО интегрирована в единую систему управления Воздушных сил ВСУ и уже работает в ней – защищает объекты и участвует в перехвате Shahed.

По его словам, создана модель, в которой государство, военные и бизнес работают как единая система.

