На Донбассе погиб военный, много раненых

За прошедшие сутки украинские защитники ранили по меньшей мере четырех российских оккупантов.

В минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС.

Читайте такжеЗеленский присвоил погибшему командиру батальона "Луганск-1" звание Героя Украины

Как сообщается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" противник из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял наши позиции неподалеку Широкиного, Павлополя, Староигнатовки, Авдеевки и Богдановки.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" возле Крымского враг открывал огонь из 120 мм минометов, а по защитникам Трехизбенки – из минометов 82-го калибра.

К сожалению, за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов Украина потеряла одного защитника, двое воинов получили ранения и еще пятеро – боевые травмы.

Наши военнослужащие, удерживая оборону, действовали решительно и дали достойный отпор вражеским подразделениям.

По данным разведки, 21 мая украинские защитники ранили по меньшей мере четырех российских оккупантов.

От начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия около Богдановки, а неподалеку Верхнеторецкого применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.