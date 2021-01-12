На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины несколько раз открывали ответный огонь и сбили их беспилотник.

За прошедшие сутки, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Все они были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а возле Павлополя – со станковых противотанковых гранатометов. Вблизи обоих населенных пунктов Водяное и на Приазовье, и недалеко от Донецка, враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия, а вблизи Донецка – еще и из снайперского оружия.

"В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины несколько раз открывали ответный огонь", - говорится в сообщении.

Также неподалеку Красногоровки наши защитники обнаружили пролет БпЛА противника типа «квадрокоптер» с пересечением линии разграничения. Беспилотник был сбит украинскими военными.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Так, в районе населенных пунктов Водяное, что недалеко от Донецка, и Песков вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. А неподалеку последнего - еще и из автоматических станковых гранатометов. На обстрелы противника украинские воины открыли ответный огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - утверждают в штабе.

"Перемирие" на Донбассе

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Автор: Андрей Василюк