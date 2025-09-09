Михаил Жирохов отмечает, что в то же время россияне продолжают эту тактику и организовали еще три "кишки" на Днепропетровщине.

В ходе ликвидации нашими Силами обороны узкого вклинения россиян возле Доброполья могут попасть в окружение сразу несколько бригад армии РФ. Об этом сказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

В то же время, по его словам, россияне продолжают эту тактику и организовали еще три "кишки" на участке фронта на Днепропетровщине.

"Возле Доброполья ситуация понятна. Россияне не смогли справиться с прикрытием этой "кишки", которую они вытащили в район Доброполья. И сейчас получают "на орехи" после того, как Генштаб перебросил сюда наиболее боеспособные части... Добропольская "кишка" - она в ближайшее время, если не изменится кардинально ситуация, будет ликвидирована. Там в "котел" может попасть несколько даже бригад. У которых не будет никаких шансов", - прокомментировал Жирохов.

Видео дня

Однако добавил, что это может и не произойти, если изменится ситуация и, например, корпус "Азов" Генштаб не будет вынужден перебросить на другое направление.

По словам эксперта, сейчас его "больше нервирует" другой участок фронта - на Днепропетровщине.

"Там россияне используют ту же тактику - уже три "кишки" организовали. И там недостаточно наших подразделений. И переброска (наших сил на этот участок) идет только сейчас. И там ситуация более критическая, чем на Доброполье, Покровске", - говорит Жирохов.

По его мнению, наш Генштаб сейчас придерживает резервы, не перебрасывает их сюда, потому что в ожидании наступления массированного россиян на Запорожском направлении и на Покровском.

"А вот это Днепропетровское направление - оно пока находится в тени. Но там россияне имеют, ну, не стратегические, но тактические успехи", - отметил Жирохов.

Эксперт считает, что переброска российских подразделений в Донецкую область с Сумского, Херсонского направления - это общее усиление и попытка сделать какой-то рывок под конец летней кампании-начало осенней.

"Все ожидают, что это может быть, прежде всего Покровское направление. Но россияне уже умеют делать неприятные сюрпризы для противника. И поэтому я бы не был таким категоричным, говорил, что вот завтра-послезавтра россияне пойдут в наступление на Мирноград или Покровск, или на всех этих направлениях. Эта переброска может иметь демонстративный характер", - не исключает эксперт.

По его словам, оккупанты могут специально показывать определенное направление удара, чтобы мы там сконцентрировали все резервы, а сами могут ударить в совершенно другом месте.

"Поэтому надо смотреть в динамике. Сейчас оно не очевидно, что они пойдут в наступление на Покровскую. Но в целом ситуация очень сложная и пока не понятно, вообще будет ли этот последний рывок и где он будет до начала сезона холодов", - сказал Жирохов.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, два дня назад главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, Силы обороны имеют успехи на нескольких направлениях. В частности, на Покровском и Добропольском удалось деоккупировать территории, которые в разы больше, чем было потеряно в предыдущем месяце. Сырский отметил, что Покровское направление остается одним из самых сложных, здесь российские войска сосредоточили свои основные усилия сейчас.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что Россия проводит перегруппировку войск на фронте в Украине, что говорит о вероятной подготовке к новому наступлению. В их отчете отмечалось, что россияне перебросили из Сумской области и Херсонского направления относительно элитные подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск на Покровское направление.

Так называемая "кишка" россиян была образована в районе Доброполья малыми пехотными группами. Так враг решил сделать прорыв линии обороны. Но это вклинение было быстро обрезано и оккупанты оказались без возможности пополнения боезапасов и продовольствия.

По словам ветерана российско-украинской войны, майора запаса Алексея Гетьмана, ширина "кишки" (этого продвижения) 1 км и она простреливается даже из стрелкового оружия с обоих флангов. Туда прибыл наш "Азов", который уже почти все это продвижение ликвидировал.

Вас также могут заинтересовать новости: