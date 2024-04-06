Российские оккупационные войска усилили давление на Часов Яр Донецкой области. Враг стремится получить весомый результат летом, поэтому начал готовить для этого благоприятные условия.
Об этом в эфире "24 канала" сказал офицер ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник. Отмечается, что из-за больших возможностей украинских беспилотников оккупанты с трудом удерживают свои силы в Семеновке и Бердичах Донецкой области. Однако враг активизировался к западу от Бахмута – для оккупации Часового Яра.
"Россияне ставят для себя одну цель – подготовка плацдармов для будущего наступления. Летом россияне попытаются ударить в направлении Покровска и Славянска, чтобы таким образом выбить ВСУ из Донецкой области. Это им нужно для того, чтобы показать хоть какой-то результат "СВО", – пояснил Мельник.
Бои сейчас продолжаются по всей линии соприкосновения. Враг планировал распылить Силы обороны, чтобы у украинских войск не было возможности сконцентрировать резервы на одном направлении.
"Россияне пытаются атаковать то Михайловку, то Часов Яр, то Серебрянское лесничество. Они понемногу перебрасывают свои силы и пытаются улучшать свое тактическое положение. Нельзя говорить, что наша система обороны тотальная и несокрушимая. Если говорить о Работино, то россияне туда спокойно заходят, но у них нет сил для закрепления", – добавил Николай Мельник.
Война в Украине: что происходит на фронте
С начала суток на передовой произошло 50 боевых столкновений. Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке. Только на Бахмутском направлении Силы обороны отбили 10 атак.
Тем временем на Авдеевском направлении защитники Украины сожгли десяток дорогих танков РФ. Отмечается, что враг не меняет стратегию и бросает большое количество пехоты, а штурмовые группы отправляются на боевых машинах под прикрытием танков и артиллерии.
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