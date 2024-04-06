Враг ставит для себя одну цель – подготовка плацдармов для будущего наступления, объясняет военный.

Российские оккупационные войска усилили давление на Часов Яр Донецкой области. Враг стремится получить весомый результат летом, поэтому начал готовить для этого благоприятные условия.

Об этом в эфире "24 канала" сказал офицер ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник. Отмечается, что из-за больших возможностей украинских беспилотников оккупанты с трудом удерживают свои силы в Семеновке и Бердичах Донецкой области. Однако враг активизировался к западу от Бахмута – для оккупации Часового Яра.

"Россияне ставят для себя одну цель – подготовка плацдармов для будущего наступления. Летом россияне попытаются ударить в направлении Покровска и Славянска, чтобы таким образом выбить ВСУ из Донецкой области. Это им нужно для того, чтобы показать хоть какой-то результат "СВО", – пояснил Мельник.

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Бои сейчас продолжаются по всей линии соприкосновения. Враг планировал распылить Силы обороны, чтобы у украинских войск не было возможности сконцентрировать резервы на одном направлении.

"Россияне пытаются атаковать то Михайловку, то Часов Яр, то Серебрянское лесничество. Они понемногу перебрасывают свои силы и пытаются улучшать свое тактическое положение. Нельзя говорить, что наша система обороны тотальная и несокрушимая. Если говорить о Работино, то россияне туда спокойно заходят, но у них нет сил для закрепления", – добавил Николай Мельник.

Война в Украине: что происходит на фронте

С начала суток на передовой произошло 50 боевых столкновений. Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке. Только на Бахмутском направлении Силы обороны отбили 10 атак.

Тем временем на Авдеевском направлении защитники Украины сожгли десяток дорогих танков РФ. Отмечается, что враг не меняет стратегию и бросает большое количество пехоты, а штурмовые группы отправляются на боевых машинах под прикрытием танков и артиллерии.

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