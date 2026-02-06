Зеленский рассказал, почему готовит кадровые изменения в Воздушных силах ВСУ

Глава государства определил оперативные задачи для улучшения работы ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке кадровых изменений в Воздушных силах Вооруженных сил Украины для улучшения работы по защите от российских ударных дронов, в том числе и "Шахедов". Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Будут там кадровые изменения, пока – в части областей, в подразделениях, то, что касается защиты от российских "Шахедов", – подчеркнул Зеленский.

Что нужно улучшать

Как сказал президент, "компонент малой ПВО, а именно противодействие ударным дронам, должен работать значительно сильнее и не допускать тех проблем, которые есть сейчас".

"На части направлений рубежи защиты построены лучше, на части направлений нужно еще поработать, и значительно поработать", - констатировал Зеленский.

Как отметил глава государства, важно, что министр обороны Михаил Федоров занимается этой тематикой, а командующий Воздушными силами Анатолий Кривоножко получил дополнительные поручения.

"И есть достаточно сил внутри наших Сил обороны и безопасности Украины, достаточно опыта, который можно и нужно масштабировать. Все то, что работает реально в том или ином направлении, на том или ином уровне, должно применяться везде, где результатов пока меньше. И каждый день имеет значение. Все решения должны внедряться максимально оперативно", - подчеркнул президент.

Воздушные силы - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее президент заявил, что прошлой ночью во время отражения массированной российской воздушной атаки работа Воздушных сил ВСУ, а именно сбитие ударных дронов типа "Шахед", была неудовлетворительной.

В Вооруженных Силах создано новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны. Одна из главных его задач - развивать компоненты так называемой "малой системы ПВО".

