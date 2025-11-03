Последний раз ВСУ атаковали этот НПЗ 16 октября.

Ночью российский Саратов атаковали дроны, после атаки вспыхнул пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Как пишут местные телеграм-каналы, жители города сообщали о взрывах и сирене. Вскоре после этого в сети появились кадры с моментом удара по саратовскому НПЗ.

Тг-канал ASTRA проанализировал кадры и пришел к выводу, что под удар попал Саратовский НПЗ.

Видео дня

"Судя по кадрам, установка затянута сеткой. Стоит отметить, что на видео уже есть источник огня в западной части завода, возможно, рядом с резервуарами", — добавил OSINT-аналитик ASTRA.

Проект Dnipro Osint также пишет, что один из БпЛА не попал в установку изомеризации пентан-гексановой фракции из-за натянутой антидроновой сетки.

В то же время сообщается о пожаре в районе установки АВТ-6.

ВСУ стабильно наносят удары по этому НПЗ. Последняя атака была 16 октября, а до этого - 16 сентября.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод - одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, ранее известное как завод "Крекинг", входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".

Отмечается, что объем переработки нефти по состоянию на 2020 год - 7,2 млн тонн, в 2023 году - 4,8 млн тонн.

Удары по России

2 ноября Силы беспилотных систем (СБС) поразили 5 подстанций на территории РФ. Общая мощность составляет 5066 МВА.

Также дроны СБУ нанесли удар по складам и базам российской оккупационной армии, расположенным на временно оккупированной территории Украины.

