Ночью дроны Службы безопасности Украины нанесли удар по складам и базам российской оккупационной армии, расположенным на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Говорится, что спецназовцы "Альфа" Службы безопасности Украины осуществили серию точных атак по позициям противника на временно оккупированных территориях. В результате, поражены места скопления техники и личного состава, которые использовались для логистики и распределения сил вражеских войск.

По данным спецслужбы, ночные удары были выполнены с использованием беспилотных аппаратов "FP-2" с боевыми зарядами 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции.

"Служба безопасности Украины продолжает применять все доступные средства для нейтрализации врага и напоминает: мы уничтожим его в любом месте", - отмечают в СБУ.

Удары по России

Напомним, 31 октября ГУР провело спецоперацию, в результате которой выведен из строя нефтепродуктопровод "Кольцевой" в Раменском районе Московской области РФ.

По данным ГУР, все три нити, по которым транспортировался бензин, дизель и авиационное топливо одновременно взорвались.

Как отмечал генерал Николай Маломуж, уничтожение этого узла обесценит до 15% возможностей обеспечения войск РФ.

