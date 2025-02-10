По соседству с нефтеперерабатывающим заводом размещена зенитная бригада, сообщили аналитики.

Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, который ночью 10 февраля поразили украинские дроны, стоит вплотную к пункту постоянной дислокации 90-й зенитной ракетной бригады 49-й общевойсковой армии РФ, пишут аналитики Defense Express.

В публикации подчеркивается, что НПЗ расположен за забором 90-й бригады РФ 49-й общевойсковой армии, и это не преувеличение, потому что они действительно размещены по соседству.

"90-я зенитная ракетная бригада РФ имеет на вооружении зенитные ракетные комплексы типа "Бук-М2", а с 2020 года начала получать "Бук-М3", которые являются последней версией этого ЗРК. В то же время реальное ее состояние как по количеству имеющихся, так и самого типа ЗРК по состоянию на 2025 год - неизвестно", - пояснили эксперты.

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Что касается самого Афипского НПЗ, то, по словам военных аналитиков, он имеет проектную мощность в 6,25 млн тонн нефти в год. Также, сославшись на ЦПД при СНБО, они добавили, что он играет стратегическую роль в обеспечении топливом вражеской группировки.

"То есть является более чем важным объектом по сравнению с другими нефтеперерабатывающими заводами. Но должны отметить, что степень его повреждения пока неизвестна", - отметили эксперты.

При этом важно понимать, по их мнению, что прикрыть НПЗ у врага не получилось. Также они напомнили, что, по информации Минобороны РФ, российская ПВО смогла "перехватить и уничтожить" лишь 15 украинских БПЛА, из которых 7 якобы над Краснодарским краем.

"Такое количество является очень низким по сравнению с другими регулярными реляциями врага, когда "сбивается" более сотни дронов", - оценили аналитики.

Удары по объектам в РФ: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 8 февраля дронами был атакован Ростов-на-Дону в РФ, в результате чего в районе "Сельмаша" были слышны звуки взрывов. Известно, что там есть два военных аэродрома, один из которых использует гражданскую инфраструктуру, переоборудованную для военных нужд. В этом районе также замечали размещение зенитно-ракетных комплексов С-400.

В ночь на 6 февраля дроны атаковали город Приморско-Ахтарск, где расположен военный аэродром. Жители Краснодарского края и российские телеграм-каналы сообщили о пожаре в районе аэродрома. По словам очевидцев, они слышали пролет как минимум трех БПЛА.

По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, удары Украины по российской нефтегазовой инфраструктуре имеют накопительный эффект. По его словам, последствий от этих ударов российская армия не почувствует. В то же время это повлияет на жизнь гражданского населения в РФ. Ведь любой рост цен на топливо сопровождается подорожанием продуктов и услуг.