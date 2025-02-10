Обломки одного из дронов упали на ЖК.

Этой ночью беспилотные летательные аппараты атаковали Краснодарский край, сообщается о пожаре.

Как пишут российские Telegram-каналы, под ударом дронов оказались два нефтеперерабатывающих завода в Афипском и Славянске-на-Кубани, там слышали взрывы и работу противовоздушной обороны. В поселке Афипский очевидцы сняли на видео пожар.

Тем временем в Краснодаре обломки беспилотника упали на крышу жилого комплекса "Центральный". Местные власти заявили, что этот дрон сбила над городом российская противовоздушная оборона, его обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания. Никто не пострадал.

Видео дня

По версии губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в населенном пункте Афипский горит поврежденный обломками сбитого БПЛА частный дом.

Атаки дронов на Краснодарский край

На прошлой неделе в сети писали о налете беспилотников на российский военный аэродром в городе Приморско-Ахтарск. После этого там видели пожар.

Также напомним об успешной дроновой атаке на нефтебазу в станице Новоминская. Тогда губернатор заявил о падении "обломков" на резервуар "с незначительными остатками нефтепродуктов".

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