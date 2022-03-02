Глава МИД прокомментировал последние страшные события, вызванные российским вторжением.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что русские доказали, что являются варварами.

Об этом глава МИД сообщил во время видеовключения в социальной сети Facebook.

"Сегодня произошли страшные события... Уничтожение здания администрации в Харькове, убийство детей, убийство наших граждан и в Харькове, и в разных городах. И с сегодняшнего дня мы с вами имеем полное право на весь мир утверждать, что русский - это варвар. Мы не хотели, мы не стремились к этому, но всеми своими действиями они дали нам полное моральное право так утверждать", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрела здания Харьковской облгосадминистрации погибли 7 человек, еще 24 пострадали.

В результате обстрела оккупантами Киевской телевизионной башни предварительно погибли 5 человек и 5 человек пострадали.

В Северодонецке российские оккупанты обстреляли областной дом ребенка.

Также этой ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по жилым кварталам в Житомире, Белой Церкви и по нескольким районам Киева.

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