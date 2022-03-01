Россияне заявили о намерении бомбардировать "объекты Службы безопасности Украины" в центре Киева.

Российские оккупационные войска готовят авиаудар по собору Святой Софии.

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

"Поступила информация, что российские войска готовят авиаудар по самой главной святыне украинского народа со времен Киевской Руси – соборе Святой Софии в Киеве. Блаженнейший Святослав, Глава и Отец УГКЦ, обращается ко всем христианам с призывом о молитве за духовную святыню славянских народов и призывает агрессора удержаться от этого ужасного акта вандализма. "Пусть Святая София - Премудрость Божья, вразумит тех, кто задумал совершить это преступление", - говорится в сообщении.

Министр культуры Александр Ткаченко обращает внимание, что час назад Министерство обороны Российской Федерации заявило о намерении бомбить "объекты Службы безопасности Украины" в центре Киева.

"Эти преступные намерения несут угрозу и людям, и святыням Киева. В нескольких десятках метров от заявленной цели бомбардировки располагается Собор Святой Софии с мозаиками и фресками 11 века. Эта уникальная архитектурная достопримечательность включена в список объектов мирового наследия. Любой вред или разрушение собора, нанесенные Россией, станут невосполнимой утратой для всего человечества",

Как писал УНИАН, российские захватчики ударили по столичной телебашне в районе метро "Дорогожичи". В результате вражеской атаки в месте падения снаряда образовался столб дыма. Наблюдаются временные проблемы с телетрансляцией.

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