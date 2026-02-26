'Это должен быть конечный результа'т: Уиткофф назвал главное условие подписания мирного соглашения по Украине

По его словам, он "твердо" верит в возможность встречи Зеленского с Путиным.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф пообещал, что не подпишет мирное соглашение между Украиной и Россией до тех пор, пока украинцы не будут уверены, что Москва больше не будет поднимать против них оружие. Об этом пишет New York Post.

"Никакой сделки не будет, если Украина и ее народ не поверят, что смогут жить в мире, если будет найдено дипломатическое решение. Это должен быть конечный результат - реальность мира. Я считаю, что для этого потребуются жесткие протоколы безопасности со стороны Соединенных Штатов, подкрепленные жесткими протоколами безопасности со стороны Европы. И мы поставили перед собой цель на первой встрече в Женеве - мы работали долгие часы - установить это", - заявил он.

Отмечается, что Уиткофф и Джаред Кушнер в Женеве снова встретились с украинской делегацией.

Видео дня

"Вместе с экономической командой правительства мы тщательно проработаем пакет мер по обеспечению процветания: механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и рамки долгосрочного сотрудничества", - сказал посланник.

По словам Уиткоффа, он "твердо" верит в возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным - прорыва, который стал бы самым значительным шагом на пути к урегулированию конфликта со времен полномасштабного вторжения РФ в Украину более четырех лет назад. Он пояснил:

"Мы считаем, что сначала попытались решить другие вопросы, а затем оставить вопрос о территории на усмотрение лидеров. Предстоит большая работа над территориальным вопросом - нам нужно рассмотреть различные концепции и множество вариантов".

Если саммит состоится, сказал Уиткофф, может состояться еще одна встреча, в которой также примет участие президент Трамп, хотя посланник добавил, что "слишком рано говорить" о такой возможности.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам найти правильное решение, правильное мирное решение, чтобы однажды все в вашей стране могли жить в мире", - заявил посланец.

Мирные переговоры - последние новости

Переговоры между США и Украиной проходят в преддверии четвертой трехсторонней встречи Вашингтона, Киева и Москвы, запланированной на следующую неделю, в ходе которой три стороны оценят возможность достижения прогресса в организации встречи Зеленского с Путиным.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась, и уже многое сделал для этого. По словам политика, американский лидер вложил в это немало политического капитала. Он добавил, что, несмотря на определенный прогресс в отдельных вопросах, Трамп в целом разочарован.

Вас также могут заинтересовать новости: