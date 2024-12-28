По оценке военного, сейчас в России производится больше таких систем, чем в Украине.

Беспилотные наземные системы не являются идеальными для боевых действий по нескольким причинам, ведь они должны иметь, в первую очередь, достаточный ресурс эксплуатации. Такое мнение высказал военный специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей Бескрестнов, позывной "Флеш" в интервью "Укринформ".

По его словам, не во всех случаях можно доказать надежность использования устройства тестированиями на полигонах, иногда для этого необходимо использовать его неделями.

"Во-вторых, эти системы можно поразить с неба FPV-дронами, артиллерией так же, как и человека. И управляются они тем же способом, что и летающие - по радио, поэтому их тоже можно подавить РЭБом. Сделать это несколько сложнее, но реально, они уязвимы, следовательно, не идеальны и могут быть применены не в любых обстоятельствах. Такой робот не проедет по полю, перепаханному артиллерией. Не проберется, когда много снега, очень глубокая грязь, лужи. Но есть места, где он спокойно сможет носиться", - объяснил эксперт.

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"Флеш" отметил, что такой робот может спокойно себя проявить по трассам в Курской области, ведь там робот по асфальтированной дороге выезжает навстречу противнику, атакует блокпост пулеметом, однако среди разбомбленных улиц города так уже не получается сделать.

Бескрестнов оценил, что сейчас враг производит, скорее всего, уже больше таких наземных беспилотников, чем Украина.

"Видел на их каналах сюжеты, где Шойгу, Путин лично посещали заводы. Они тоже понимают, что это будущее, поэтому здесь о паритете речь не идет. В этих технологиях нет же ничего сверхсложного. Поэтому у нас сразу и появилась сотня производителей таких наземных платформ. Но чтобы они широко применялись, еще надо добиться, чтобы устройства были выносливы и быстро ремонтировались. А так, сегмент, без сомнения, перспективный. Взять хотя бы наше неудачное контрнаступление в 2023-м, когда наши ребята буквально шли через минные поля. Зачем, если туда можно отправить роботов, которые сделают проход", - подчеркнул военный специалист по системам РЭБ и связи.

В то же время он отметил, что в то время таких технологий не было. По его словам, сейчас Украина находится в обороне, однако не понятно, как будет дальше.

"Сейчас, например, мы освоили логистику с помощью дронов. Очень много боевых участков, куда ребята доставляют продукты, воду, сбрасывая их с FPV, мавиков, бомберов. Бойцы в Крынках таким путем кормились полгода. Но не все сбросишь с дронов, например, боеприпасы - ящики с гранатами, патроны. А наземный робот это все перевезет. Мощный робот на гусеницах ночью это легко сделает. А чтобы канал управления был стабильным, производители уже сейчас думают о дронах, которые будут управляться через оптоволокно, как и летающие", - заверил "Флеш".

По его словам, пока нет идей, как использовать искусственный интеллект в наземных платформах. Эксперт уточнил, что ИИ в беспилотниках - это в первую очередь использование его для распознавания целей и принятия решений для нанесения ударов.

"В наземных роботах это может быть разве что, скажем так, модель для прокладывания маршрутов или какие-то роевые решения, когда роботы выполняют совместные задачи. Но есть другая существенная проблема. Дроны летают высоко, есть прямая видимость на дальних расстояниях, чтобы управлять ими. А радиосвязь с наземным роботом ограничена буквально 5-ю километрами. Хотим использовать их с большего расстояния - должны поднимать ретранслятор в воздух. Мы делаем уже это на дронах, которые усиливают сигналы и передают дальше. Иначе робот заедет за первый же холм и связь с ним исчезнет. И это тоже ограничивает зону применения", - отметил Бескрестнов.

Наземные роботы - последние новости

Ранее "Флеш" рассказал о работе наземных дронов на фронте. По его словам, во время боевых выездов украинских военных был зафиксирован радиоперехват во время переговоров врага, где он говорил, что, как ему казалось, по нему работает БМП, а не дрон.

В то же время издание Forbes писало, что украинские наземные дроны будут менее эффективными, чем в случае с их морскими и воздушными версиями. Эксперты утверждают, что существует множество проблем, связанных с наземными работами, с которыми украинцы не сталкивались в воздушной и морской сферах.

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