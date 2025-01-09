Доступ пешеходов во время ремонтных работ будет осуществляться без ограничений.

В пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" на границе с Румынией, которая недавно стала полноценным членом Шенгенской зоны, до конца февраля будет ограничено автомобильное движение из-за ремонтных работ. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

"По информации румынской стороны, в связи с продолжением ремонтных работ на мосту в пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" будут введены ограничения в автомобильном движении с 09:00 до 15:30 в период с 10.01.2025 до 28.02.2025", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом доступ пешеходов во время ремонтных работ будет осуществляться без ограничений.

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Ситуация на границах - последние новости

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что 20 декабря 2024 года на украинско-польской границе заработает новый автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи". Новый пункт пропуска открыт для пассажирского и грузового транспорта. Пропуск пешеходов начнется после строительства соответствующей инфраструктуры.

9 декабря 2024 года в пунктах пропуска на границе Украины с Молдовой в пределах Черновицкой, Одесской и Винницкой областей были приостановлены пропускные операции. Остановка движения была связана с техническими неисправностями.

Следует отметить, что 2 ноября прошлого года пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией временно приостанавливал пропускные операции из-за удара России по Украине.

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