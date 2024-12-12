Во время каждого штурма Силы обороны уничтожают до десяти оккупантов, но это не останавливает врага.

Враг приблизился к Покровску Донецкой области на менее чем 10 километров, происходят ежедневные жестокие бои. Об этом сказал пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения "Красная калина" Николай Коваль в эфире телемарафона.

"Враг бросил все силы, чтобы продвинуться ближе к Покровску. Уже очень близко подходит. Менее 10 километров осталось - около 6 километров до Покровска", - отметил Коваль.

По его словам, враг постоянно "отправляет на убой свою живую силу". Круглосуточно происходит по 40-50 вражеских штурмов, которые отбивают Силы обороны, уничтожая во время каждого из них от 5 до 10 человек, но россиян эти потери не останавливают.

Видео дня

"Только группа заходит - мы ее уничтожаем, отбиваем штурм, а за ней снова идет другая. И так каждый день - постоянные штурмы с привлечением артиллерии при постоянной поддержке дронов", - сообщил Коваль.

Он подчеркнул, что враг с помощью различных методов пытается зайти в город и, если предыдущие два месяца "шли только в лоб", то есть максимально продвигались вперед, неся большие потери, то теперь начали обходить город с флангов, пытаясь прорвать украинскую линию обороны.

"Враг в последнее время начал использовать квадроциклы, мотоциклы, автомобильную технику, потому что так им быстрее и легче передвигаться. Что касается тяжелой техники - танков и бронетехники, то они ее используют только в исключительных случаях - с закрытых позиций", - рассказал пресс-офицер.

Ситуация вокруг Покровска - последние новости

Полковник запаса ВСУ Сергей Грабский заявил, что российские оккупанты пытаются обойти Покровск и перерезать снабжение украинских войск в городе со стороны Днепропетровской области.

По его информации, россияне уже не атакуют город "в лоб", происходит активное продвижение противника вдоль реки Солона. То есть он пытается обойти Покровск через южное направление и, возможно, атаковать его с запада.

Эксперт говорит, что у врага есть две задачи - дойти до границ Днепропетровской области, а также пробиваться на трассу с запада для того, чтобы перекрыть снабжение Покровска с Днепропетровщины. Именно поэтому ситуация там такая драматическая.

Вас также могут заинтересовать новости: