Информация о ранении бойца в результате враждебных действий, изложенная в утренней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил, была ошибочной.

В штабе Операции Объединенных сил выясняют обстоятельства ранения военнослужащего Нацгвардии в 18 км от линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

"Информация, которая была изложена в утренней сводке по состоянию на 7:00 за 25 декабря 2021 года, содержит ошибку и требует уточнения", - отметили в пресс-центре.

Дополнительно сообщается, что упомянутый в утренней сводке военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение, не связанное с выполнением заданий на линии соприкосновения, находясь в 18 километрах от нее.

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По данному факту начато служебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 декабря, в утренней сводке сообщалось, что 24 декабря в результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

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