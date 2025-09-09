В частности по промке бывшего завода "Топаз", имеющего мощные бомбоубежища, прилетело минимум 6 раз, говорит Михаил Жирохов.

Украинские силы ударили вчера вечером по военной инфраструктуре РФ во временно оккупированном Донецке. Для атаки были использованы украинские ракеты-дроны "Пекло" и западные крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, заявил военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

Эксперт отметил, что, по его убеждению, в таком случае не были привлечены новые отечественные ракеты "Фламинго".

"Я ознакомился с фото и видео, снятых по горячим следам, и могу сказать, что речь не идет о "Фламинго". Речь идет о другой нашей разработке. Это "Пекло" - реактивный дрон-миниракета. И речь идет о Storm Shadow. Вот именно эти два средства использовались для ударов по промке", - прокомментировал Жирохов.

По его словам, атакованы были промзоны металлургического завода и завода "Топаз", где с советских времен существовали мощные бомбоубежища.

"Потому что Советский Союз готовился воевать с НАТО в ядерной войне. И поэтому, я предполагаю, именно эти бомбоубежища использовались россиянами для размещения своих командных центров, какой-то военной инфраструктуры. Я не думаю, что это был оперативный штаб, но командная структура была размещена именно в вот этих защищенных бомбоубежищах. И именно по ним был нанесен массированный удар. Так, по одному из этих объектов было сразу 6 миниракет - этих "Пекло" прилетело. Ну, и Storm Shadow - они имеют достаточно мощную боевую часть, их использовали меньше, чем "Пекло", - отметил Жирохов.

Атака по оккупированному Донецку - что известно

Поздно вечером 8 сентября OSINTери сообщили, что украинские дроны и ракеты атаковали российские военные объекты в Донецке. По их данным, в частности, прилетело по пункту управления российской армии, который базировался на территории завода "Топаз", командному пункту 41-й общевойсковой армии, что на территории "Научно-исследовательского института комплексной автоматизации" и командному пункту 20 гвардейской мотострелковой дивизии на территории металлургического завода.

Перед этим в сети публиковали кадры пролета крылатой ракеты во время атаки объектов на ВОТ Донецкой области. По данным OSINT-аналитиков, целью ударов был завод "Топаз" в Донецке, который россияне неоднократно использовали как базу для военных и техники.

Ракета-дрон "Пекло"

Как сообщал УНИАН, в конце 2024 года сообщалось, что ВСУ получили новейшую ракету-дрон "Пекло" и уже началось ее серийное производство.

Этим летом появилось первое подтвержденное применение ракеты-дрона "Пекло". Ими была атакована вражеская цель под временно оккупированным Луганском.

Согласно заявленным характеристикам, миниракета "Пекло" способна преодолевать расстояние до 700 км, она имеет скорость в 700 км/ч.

Как известно, Storm Shadow/SCALP-EG - англо-французская крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, эти средства поставляют Украине Великобритания и Франция.

