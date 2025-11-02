Начальник Генштаба ВСУ провел совещание, в ходе которого были обсуждены результаты применения дронов-перехватчиков.

В составе Воздушных Сил сформируют Командование беспилотных систем противовоздушной обороны. Оно будет координировать работу новых подразделений дронов-перехватчиков, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Активно продолжается работа над созданием эффективной эшелонированной противовоздушной обороны. Формируются новые подразделения БПЛА-перехватчиков, наращивается подготовка специалистов, создаются дополнительные учебные мощности и соответствующая инфраструктура для качественной подготовки операторов. Продолжается формирование Командования беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных Сил ВС Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов провел совещание, в ходе которого были обсуждены результаты применения дронов-перехватчиков и определены приоритеты дальнейшего развития этой системы. В частности, было уделено внимание техническому дооснащению вертолетов новыми системами обнаружения и поражения дронов врага.

"Работа над развертыванием эффективной эшелонированной противовоздушной обороны осуществляется постоянно, поскольку противник непрерывно совершенствует средства поражения, наращивает их количество и меняет тактику применения", - добавили в Генштабе ВСУ.

Дроны с ИИ ускоряют войну в Украине

Ранее The Washington Times писало, что с помощью беспилотников с искусственным интеллектом война в Украине все чаще ведется с невиданной доселе скоростью. Однако их широкое применение несет в себе также значительную опасность.

Соучредитель организации "Аэророзвидка" Ярослав Гончар в разговоре с журналистами отметил - чем больше операторы доверяют машине, тем сильнее атрофируются их собственные навыки.

