Если Россия захочет подготовиться к отражению дальнейших рейдов, ей придётся вывести из Украины от 50 до 60 тысяч военнослужащих.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" смогли за один день завоевать больше территории, чем наёмники "Вагнера" за целый год в Бахмуте, отметил военный эксперт Томас Тейнер.

Западные военные аналитики сочли прорыв диверсионной группы в Белгородскую область свидетельством того, что российская линия обороны крайне уязвима, пишет BILD. Так, Тейнер заявил, что сейчас "у России нет никакой обороноспособности, потому что все военные заняты в Украине".

"Между украинской границей и Москвой, кроме нескольких местных частей и пограничников, нет ни дивизий, ни бригад - ничего не осталось. Украинцы, конечно, это заметили", - сказал Тейнер. Он уточнил, что в первые часы после начала вылазки диверсанты не встретили практически никакого сопротивления.

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В то же время профессор Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала назвал рейд в Белгородскую область "ещё одним доказательством слабости Путина и его неспособности вести эту войну". "Тот факт, что малочисленные, но частично механизированные войска смогли продвинуться в приграничный регион, показывает, насколько плохой стала российская пограничная безопасность", - отметил он.

Тейнер предполагает, что вылазки диверсантов с украинской территории продолжатся и дальше. В другом случае, если Россия захочет подготовиться к отражению дальнейших рейдов, ей придётся вывести из Украины от 50 до 60 тысяч военнослужащих.

Эксперт отдельно отмечает, что Кремль оказался в крайне невыгодной ситуации. "От грандиозного плана завоевать Киев за три дня они теперь дошли до того, что не могут защитить региональные центры - такие, как Белгород. Это полная катастрофа для Путина", - сказал Тейнер.

Рейд "Легиона" в Белгородскую область - главное

В начале недели, 21 мая 2023 года, русские добровольцы из "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" совершили так называемый рейд в Грайворонский район Белгородской области.

В украинской разведке прорыв добровольцами границы РФ назвали "спецоперацией" самих россиян.

В России отчитываются об уничтожении десятков бронетранспортеров, но сами добровольцы данные о любых потерях вследствие боестолкновений опровергают.

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