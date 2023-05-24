Военные аналитики предполагают, что теперь Путину придется отвлечь войска от линии фронта.

По мнению военных аналитиков, успешная операция в Белгородской области может вынудить Кремль отвлечь войска от линии фронта, пока Киев готовит крупное контрнаступление, и нанести Москве психологический удар. Об этом говорится в свежем материале Reuters.

Эксперты также добавили, что хотя Киев отрицает какое-либо участие, это самый крупный рейд в РФ с территории Украины с начала полномасштабного российского вторжения, и он почти наверняка был скоординирован с украинскими Вооруженными силами.

"Украинцы пытаются оттянуть россиян в разные стороны, чтобы открыть бреши. Россияне вынуждены посылать подкрепления", - пояснил аналитик Королевского института объединенных служб Нил Мелвин.

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Как сообщается, прорыв произошел вдали от эпицентра боевых действий, примерно в 160 км от линии фронта на севере Харьковской области.

"Им (россиянам - УНИАН) придется отреагировать на это и ввести туда войска, а затем разместить много войск вдоль всей приграничной зоны, даже если это не тот путь, которым идут украинцы",- сказал Мелвин.

Прорыв под Белгородом - что известно

21 мая в РФ сообщили, что в населенном пункте Головчино Белгородской области атаковали административное здание. На следующий день бойцы "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" совершили рейд в Грайворонский район Белгородской области РФ.

В ГУР заявили, что спецоперацию под Белгородом проводят россияне. Их цель - создать "полосу безопасности" для украинцев.

Губернатор Белгородской области сообщил об уничтожении десятков бронетранспортеров "Русского добровольческого корпуса". Однако сегодня они опровергли эту информацию и передали "привет" губернатору, опубликовав ролик с техникой.

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