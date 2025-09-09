По пессимистическому сценарию, тормозить будут все поставки ракет от США.

Из-за решения Вашингтона "замедлить" передачу зенитных ракет Украина рискует остаться без ключевых боеприпасов для Patriot, NASAMS, F-16 и других систем ПВО. Как пишет Defence Express, решение о поставках зенитных ракет в Украину принято после того, как в июле Белый Дом приостановил передачу согласованной военной помощи.

По данным Defense Express, Соединенные Штаты уже неоднократно блокировали передачу согласованных пакетов, последний раз - в июле, объяснив это необходимостью "пересмотра соответствия оборонным приоритетам". После проверки часть вооружений начали отправлять снова, но темпы искусственно снизили. Речь идет о ракетах MSE для Patriot PAC-3, боеприпасах для ПЗРК Stinger, ракетах AIM-120 и AIM-9, высокоточных артиллерийских снарядах и ракетах Hellfire. Особое внимание эксперты обращают на Patriot. Ограничения коснулись именно ракет MSE, способных перехватывать баллистические цели. Зато поставки GEM-T, которые имеют значительно более скромные возможности противодействия баллистике, формально не остановлены.

"Если этот перечень исчерпывающий, то внимание следует обратить на то, что ограничение поставок ракет к Patriot касается только MSE, которые необходимы для перехвата баллистических ракет. В то же время GEM-T, которые имеют очень ограниченные возможности борьбы с этой угрозой под это не подпадают", - обращают внимание аналитики.

Видео дня

Проблема касается и ракет AIM-120 и AIM-9, ведь они необходимы не только для NASAMS, но и для F-16, которые играют ключевую роль в системе противовоздушной обороны. Замены этим боеприпасам пока нет, хотя для AIM-9 частично альтернативой может быть немецкая IRIS-T, интегрированная только на некоторые норвежские самолеты. Известно, что Норвегия передала Украине примерно шесть истребителей.

Stinger используются не только в переносных комплексах, но и в системе Avenger, однако их недостаток считается менее критичным. В то же время остаются открытыми вопросы о поставках AIM-7/RIM-7 для "Franken-Буков" и ракет MIM-23 HAWK, а также об APKWS, передачу которых глава Пентагона Пит Гегсет в июне приостановил из-за потребностей на Ближнем Востоке.

В то же время в публикации не упомянуто о ракетах AIM-7 / RIM-7, которые необходимы для так называемых "Franken-Буков", советских ЗРК, которые были переведены на американские ракеты из-за нехватки советских. А также ракеты к MIM-23 HAWK.

По оптимистическому сценарию "замедление" коснется лишь части боеприпасов, прежде всего противобаллистических ракет Patriot: "Если рассматривать более "позитивный" сценарий и считать перечень исчерпывающим, то замедление поставок ракет из США в Украину, коснется, в первую очередь, противобаллистических возможностей Patriot".

В публикации говорится, что США остаются единственным производителем этих ракет, которые выпускают в количестве около 600 единиц в год с планами увеличить производство до 750 в 2027-м.

Но без достаточного количества AIM-120 и AIM-9 Украина рискует потерять эффективность NASAMS (их у страны около десяти) и ограничить боеспособность F-16. Частично ситуацию могли бы спасти запасы европейских партнеров, которые также зависят от американских поставок.

По пессимистическому сценарию, объясняют аналитики, речь идет о торможении всех ракетных поставок из США. А полная стабилизация поставок зависит от США и их европейских партнеров.

Больше новостей о вооружении от США

Как писал УНИАН, в июле Вашингтон поставил на паузу отправку определенных видов вооружения Украине, в частности ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, снаряды и ракеты Hellfire и Stinger. Согласно официальной версии, решение приняли, чтобы проверить американские запасы, истощенные войнами в Украине и Ближнем Востоке.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США возобновили поставки оружия в Украину. По его словам, Украина получила "хорошие сигналы" от европейских союзников и США.

Напомним, по данным Financial Times, который ссылался на американских и украинских чиновников, дефицит боеприпасов - лишь вопрос времени. Один из собеседников прямо заявил, что запасы заканчиваются. Это - следствие решений администрации Дональда Трампа, которая переориентировала приоритеты США на противодействие Китаю и фактически объявила о прекращении помощи Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: