Киев сталкивается с риском нехватки боеприпасов для противовоздушной обороны на фоне эскалации российских атак.

Министерство обороны США провело обзор военной помощи Украине, что привело к замедлению поставок систем ПВО и боеприпасов, пишет Financial Times.

Поставки, которые начались после директивы Пентагона в июне, поступают нерегулярно и меньшими партиями, чем ожидалось. Чиновники и аналитики предупреждают, что если Россия продолжит эскалацию или сохранятся высокие темпы ракетных и беспилотных атак, украинские подразделения ПВО столкнутся с дефицитом боеприпасов.

"Это вопрос времени, когда закончатся боеприпасы", - отметил собеседник, знакомый с поставками ПВО США.

Видео дня

Замедление поставок коснулось ключевых систем: ракет-перехватчиков Pac-3 для систем Patriot, десятков переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, высокоточных артиллерийских снарядов и более 100 ракет Hellfire и AIM, запускаемых украинскими системами ПВО Nasams и истребителями F-16.

Массированные атаки России

В воскресенье российские войска совершили крупнейшее массированное воздушное нападение с начала полномасштабного вторжения, выпустив 805 ударных беспилотников "Шахед" и беспилотников-приманок, а также 13 крылатых и баллистических ракет. В результате атак погибли четыре человека, а впервые за время войны было поражено здание Кабинета министров Украины.

Волны ракетных и беспилотных атак начались одновременно с наступлением российских войск на стратегически важные города на востоке Украины. Летние данные показывают, что количество запусков беспилотников превышало 5200 в месяц, тогда как сотни ракет ежемесячно продолжают запускаться по территории Украины.

Замедление поставок произошло после меморандума Элбриджа Колби, главного политического чиновника Пентагона, относительно приоритета США в противодействии Китаю. Колби отмечал, что запросы Украины на американское оружие могут увеличить нагрузку на арсеналы Пентагона.

Представитель Белого дома опроверг обвинения в "лишении Киева боеприпасов", отметив активную поддержку Украины и продажу оружия союзникам НАТО для компенсации дефицита. Президент США Дональд Трамп, по словам чиновника, нацелен на "остановку убийств" и активизацию поддержки союзников, которые поставляют вооружение Украине.

Поставка боеприпасов и систем ПВО от ЕС

Страны ЕС согласились отправлять в Украину системы ПВО и боеприпасы из своих запасов и закупать дополнительные поставки в США. В августе 2025 года европейские партнеры приобрели вооружение для Украины на сумму около 2 млрд долларов, в частности для противовоздушной обороны.

Президент Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности Рустему Умерову координировать действия украинских чиновников, региональных администраций и энергетических компаний по закупке дополнительных систем ПВО малой и средней дальности. Приоритетом является перехват ударных беспилотников "Шахед".

Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, назвал соглашение со странами НАТО и ЕС "прорывом", поскольку оно позволяет быстрее получать необходимое вооружение для защиты от атак.

Интенсивные авиаудары по энергетической инфраструктуре обостряют оборонные потребности перед осенне-зимним периодом. Использование боеприпасов идет быстрее, чем поступают американские заменители, что обостряет дефицит.

ПВО для Украины

Как сообщал УНИАН, Украина сейчас имеет самую сильную ПВО в мире, ни одна страна-член НАТО не выдержала бы такое количество целей.

Соучредитель и управляющий партнер группы компаный DroneUA Валерий Яковенко отмечает, что Украина опережает Россию в развитии дроновой экосистемы как количественно, так и технологически.

Вас также могут заинтересовать новости: