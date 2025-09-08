В Украине одна из сильнейших ПВО в мире, но такие атаки не выдержало бы и НАТО, - эксперт

Ни одна из стран Альянса не выдержала бы такого количества воздушных целей, которые каждую ночь отражает Украина.

Украина сейчас имеет самую сильную ПВО в мире, ни одна страна-член НАТО не выдержала бы такое количество целей. Об этом заявил соучредитель и управляющий партнер группы компаный DroneUA Валерий Яковенко в эфире "Киев24".

По его словам, Украина опережает Россию в развитии дроновой экосистемы как количественно, так и технологически.

"Когда мы говорим о дроновой экосистеме, то Украина намного впереди, как в количественном эквиваленте, так и в качественно-технологическом. Конечно, мы не всегда можем увидеть в российских пабликах результаты дроновых атак, которые ведет Украина. Но мы все о них знаем, об этом регулярно отчитываются руководители и СБУ, Главного управления разведки и т.д.", - сказал он.

Как отметил Яковенко, в данном случае нельзя пренебрегать возможностями врага. Можем ожидать, что атаки будут усиливаться.

"Поэтому нам нужно строить самую сильную противовоздушную оборону в мире. И сегодня украинская противовоздушная оборона - она самая сильная. Ни одна страна в мире, ни одна из стран Альянса НАТО не выдержала бы такого количества воздушных целей, которые каждую ночь отражает Украина", - подчеркнул эксперт.

Удар РФ по Кабмину

Как сообщал УНИАН, 7 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по территории Украины. В Киеве горело здание Кабинета министров. Как стало известно впоследствии, в здание попала российская ракета "Искандер".

Авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что вражеский удар по зданию правительства был показателен, надо серьезно задумываться над системой ПВО. Криволап подчеркнул: случившееся указывает на то, что "не все в порядке".

