По мнению Огрызко, вряд ли это будет означать начало кардинальных изменений по отношению к Украине.

Несмотря на изменение риторики Белого дома в отношении Украины в последнее время, вряд ли стоит ожидать, что отныне США займут проукраинскую позицию. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире Radio NV.

"Это может быть определенным хорошим сигналом, но не думаю, что надо откупоривать шампанское и пить его везде и каждый день. Завтра Трамп, как мы ожидаем, о чем-то заявит. По моему мнению, он просто продемонстрирует, что захочет несколько усилить поддержку, сказать, что я буду помогать Украине, отражать российские атаки. Возможно, найдет каких-то пару-тройку миллиардов, которые еще остались от администрации Байдена, которые он может использовать без согласия Конгресса и так далее. И скажет, что если Украине так нужно оружие, я готов продавать не Украине, а европейцам, а европейцы пусть делают с ним что захотят", - объяснил он.

Но, по мнению Огрызко, вряд ли это будет означать начало кардинальных изменений в отношении Украины.

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"Уж слишком много Трамп вложил в то, чтобы подружиться с Россией. Мне кажется, что это будет больше похоже на тактическую игру, демонстрация, что я таки Путину могу сделать плохо, могу сделать больно", - сказал он.

В то же время Огрызко отметил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал Трампу от Путина через госсекретаря США Марко Рубио предложение, которое говорит о том, что российский диктатор готов уступить Иран, но в свою очередь требует, чтобы Америка уступила Украину.

"Такой себе, знаете, обмен и размен. Что из этого получится, мы не знаем. Но, думаю, дождемся завтрашнего дня, узнаем, что же все-таки хочет сделать Трамп и насколько серьезными будут эти шаги против России", - добавил эксперт.

Политика Трампа в отношении Украины

Как сообщал УНИАН, вчера президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь заявил, что вскоре мир увидит реакцию Вашингтона на российские обстрелы Украины. Во время разговора с журналистами у американского лидера спросили, как он отреагировал на очередную атаку Российской Федерации, во время которой была повреждена больница. Вероятно речь идет о роддоме в Харькове. Трамп ответил, что проинформирован об этом: "Я знаю. Вы увидите, что будет происходить дальше".

В то же время бывший помощник госсекретаря США Дэвид Кремер объяснил, как понять, что Трамп изменил свое отношение к Путину. По его мнению, сигналом этого станет возобновление поставок военной помощи для Украины.

"Если мы увидим возобновление регулярного вооружения, это будет означать разворот в курсе, которого Трамп придерживался до сих пор. Этот курс, как стало очевидно, не ведет никуда, ведь Владимир Путин продемонстрировал полное отсутствие интереса к прекращению войны, несмотря на многочисленные попытки Трампа убедить его согласиться на перемирие", - отметил Кремер.

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