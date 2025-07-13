Российские оккупанты, таким образом, хотят улучшить качество своего вооружения.

РФ перенесла часть военно-промышленного комплекса (ВПК) на территорию Северной Кореи и пытается улучшить качество ракет, ведь первые поставки от КНДР были некачественными и не соответствовали тактическим характеристикам, заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Россия в рамках поставок большого количества снарядов перенесла часть военно-промышленного комплекса со своей территории на территорию Северной Кореи по ряду мотивов. Прежде всего, первые поставки северокорейских что ракет, что снарядов были достаточно низкого качества. И они не соответствовали тактико-техническим характеристикам, имеющейся номенклатуре вооружения в России. Они не соответствовали таблицам стрельбы, не соответствовали, собственно, системам наведения", - пояснил он в эфире "Мы Украина".

Поэтому, по словам Тимочко, было принято решение перенести часть производства в Северную Корею по нескольким еще дополнительным мотивам. Одним из них - был расчет, что таким образом будет выведена из-под украинских ударов часть российских предприятий, которые выпускают снаряды и ракеты.

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Что еще известно о помощи КНДР России

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, Северная Корея продолжает поставлять РФ артиллерийские снаряды для того, чтобы поддерживать ее войну против Украины. Общее количество такой помощи превышает 12 миллионов 152-миллиметровых снарядов.

По докладу Агентства оборонной разведки страны, по состоянию на сегодня КНДР, вероятно, поставила около 28 тысяч контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами.

"Если рассчитать по 152-мм одиночным снарядам, (количество поставленных снарядов) вероятно превысило 12 миллионов", - отметили в разведке.

В Yonhap напомнили, что с октября прошлого года Северная Корея передала России обычное оружие и около 13 тысяч военных для поддержки войны РФ.

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