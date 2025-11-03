О стабильном контроле врагом какой-то части города сейчас речь не идет.

В Покровске враг давит со всей силы, чтобы закрепиться, весь город сейчас стал "серой зоной". Об этом рассказал в эфире "Киев24" военнослужащий 68 отдельной егерской бригады с позывным Гусь.

Он отметил, что инфильтрация противника сейчас происходит именно с южного и юго-западного направления города. При этом больше всего усилий враг прикладывает в южных кварталах, чтобы там закрепиться.

"Действительно, фиксируется враг практически во всех кварталах и районах города, группами в несколько бойцов", - отметил он.

Видео дня

Военный отмечает, что ситуация действительно неустойчивая, определенные позиции могут переходить из рук в руки. В то же время "о стабильном контроле врагом какой-то части города сейчас нельзя говорить, это все серая зона".

Он подчеркнул, что россияне пытаются наступать с двух сторон, чтобы полностью окружить украинские силы и "закрыть этот мешок".

"Очень сильно давят с Запада в направлении на Гришино, чтобы с одной стороны подойти с юго-запада, а с другой стороны, с северо-востока, там где бои за Родинское происходят, Красный Лиман, такие активные зоны боев. И они очень хотят с двух направлений сойтись и захлопнуть этот мешок. Но от выполнения этого намерения они очень далеки пока", - добавил боец.

Что происходит в Покровске

Как писал УНИАН, несмотря на контрнаступательные действия Сил обороны в Покровске, оккупанты имеют новые продвижения в пределах города. Это фиксирует мониторинговый проект DeepState.

Генерал Николай Маломуж заявил, что Путин поставил оккупантам задачу - захватить Покровск, Мирноград и всю Покровскую агломерацию до 15 ноября.

А следующей задачей в случае захвата всей Покровской агломерации для оккупантов является дальнейшее продвижение к Константиновке и Краматорску.

Вас также могут заинтересовать новости: