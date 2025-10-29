Российские войска уже находятся в районе железной дороги.

Несмотря на заявления РФ, реального окружения Покровска пока нет, однако такая угроза существует. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Я впервые могу сказать, что есть риск потери Покровска в течение ноября. Если ситуация будет разворачиваться так, как она сейчас разворачивается. Впервые это признаю, несмотря на оптимизм, который был раньше, что удастся Покровск отстоять. В последние недели ситуация там начала идти по плохому очень сценарию", - сказал Попович.

Он добавил, что сейчас российская армия присутствует на значительной территории города. В частности оккупанты присутствуют южнее железной дороги, которая разделяет Покровск пополам.

"Они присутствуют к северу от железной дороги. Вчера была информация о том, что они зашли на окраины Мирнограда. Они давно туда забегают, но вчера это признали официально. В Покровске они не закрепились, они перемещаются по городу. Речь идет о закреплении на окраинах Покровска. Идет постоянно борьба с пехотными группами, продолжается просачивание", - добавил Попович.

Эксперт отметил, что несмотря на постоянную борьбу Сил обороны, количество пехотных групп РФ в Покровске увеличивается.

"И хорошо, что об этом начали говорить на самом высоком уровне - это дает надежду надеяться, что будут приняты какие-то решения, которые переломят ситуацию в пользу Сил обороны. Но пока реально враг присутствует в Покровске в довольно значительном количестве", - отметил Попович.

Ситуация в районе Покровска: что известно

Ранее о том, что РФ сосредоточила наибольшие силы в районе Покровска рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он пояснил, что сейчас город является главной задачей для российских оккупантов.

Между тем BBC отмечает, что РФ закрепляется в Покровске - одном из ключевых логистических узлов в регионе. Взятие города позволит РФ приблизиться к основной цели - полной оккупации Донецкой области. В частности захват Покровска позволит россиянам легче добраться до городов укрепленного "пояса крепостей" - Краматорска, Славянска, Константиновки и Дружковки.

