Уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается,

Подрыв российскими войсками Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), однако ситуация контролируется, заявили в Энергоатоме.

"Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 08:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме уверяют, что сейчас ситуация на ЗАЭС под контролем, украинский персонал мониторит все показатели:

Видео дня

"В случае изменения ситуации Энергоатом оперативно уведомит состояние дел".

Подрыв Каховской ГЭС - что сообщалось

Напомним, ночью 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, которая расположена от Херсона выше по течению Днепра. Факт подрыва подтвердили в оперативном командовании "Юг".

Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО и заявил, что подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждает, что каждый метр украинской земли они используют для террора.