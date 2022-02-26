Гутерреш подчеркнул, что Россия убивает мирных жителей.

В ООН заявили, что Российская Федерация убивает в Украине мирное население. Украинцы вынуждены бежать.

Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Гуманитарные потребности в Украине растут каждый час. Гражданские жители гибнут. Сообщается, что по меньшей мере 100 000 украинцев уже покинули свои дома. Работники ООН наращивают предоставление спасательных средств поддержки. Их безопасность и свобода передвижения должны быть гарантированными", - отметил генсек ООН.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину. В ряде городов прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.

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